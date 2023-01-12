Правительство Молдовы приняло решение о необходимых изменениях в законодательстве, открывающих возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной. Об этом сообщает ООО «Оператор ГТС Украины» в Фейсбуке.

«Наконец-то и для украинских заказчиков услуг открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения – с LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдовы.

В ОГТСУ подчеркнули, что для наших международных партнеров этот шаг открывает возможность хранения газа, доставленного в LNG-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах.

Как сообщалось, молдавский оператор газотранспортной системы с 28 сентября 2022 г. подтвердил номинации на осуществление транспортировки газа в виде виртуального реверса (backhaul) по точке соединения "Гребеники".

Потенциальная мощность трансбалканского коридора составляет до 20 млрд куб. м в год.