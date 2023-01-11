Национальный банк Украины призвал международные банки и страховые компании уйти из России и Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского регулятора.

В нем отмечается, что Нацбанк Украины ранее уже неоднократно обращался к Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole с призывами прекратить деятельность в России и Беларуси.

«Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым. Последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой «специальной военной операции» – очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел. Они остаются активными участниками банковского рынка РФ, конкурируя за увеличение кредитных портфелей», - говорится в заявлении.

Кроме того, Нацбанк отметил, что в своих материалах зарубежные банки, представленные в России и Беларуси, используют названия ЛНР и ДНР в качестве отдельных субъектов.

В связи с этим Нацбанк сообщил о намерении обратиться с запросами в правительства государств, где зарегистрированы упомянутые международные финансовые организации, «для инициирования соответствующей реакции».