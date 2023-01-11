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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА В 2022 ГОДУ НАРАСТИЛА ТОВАРНЫЙ ЭКСПОРТ В ЕС НА 4,2%
15:45 11.01.2023
По предварительным оценкам Украина в 2022 году нарастила экспорт в страны ЕС на 4,2% до 28 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Росту экспорта в ЕС способствовали, в частности, меры со стороны международных партнеров. Прежде всего - введение "торгового безвиза" с ЕС сроком на год, "таможенный безвиз" и "транспортный безвиз", а также работа инициативы ЕС "Пути солидарности".
Кроме того, помогли меры украинского правительства вроде либерализации налогов, дерегуляции, поддержки производителей и страхования экспорта с помощью Экспортно-кредитного агентства.
Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина в дальнейшем будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС, а затем меньше будет зависеть от морского экспорта даже после разблокирования всех портов.
В течение 2023 года динамика показателей внешней торговли постепенно будет наверстывать потери 2022 года, отметила она. Так, бюджет на 2023 год предусматривает рост экспорта товаров и услуг на 7,2%.
"Это с учетом ситуации, которая сложилась в производственном комплексе, с доступом к трем портам на Черном море для экспорта продукции АПК, постепенного расширения внутреннего спроса, спроса на IT-услуги в мире и т.д.", - говорится в сообщении Минэкономики.
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