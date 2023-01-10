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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ СОЦОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗРАБОТАЛИ В ЕАЭС
17:52 10.01.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по проведению социологических исследований в сфере защиты прав потребителей в странах Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, Государствам Союза рекомендовано учитывать подходы к проведению таких исследований для оценки уровня защищенности покупателей.
В подходах, в частности, определены цели и задачи исследований, реализуемых в ходе соцопросов. Среди задач – сбор статистических данных об уровне защищенности прав потребителей; анализ динамики показателей удовлетворенности населения уровнем такой защищенности; изучение информированности людей о правах и возможностях защиты; подготовка предложений по совершенствованию информационно-просветительской работы среди населения по вопросам защиты потребительских прав на основе использования наиболее эффективных каналов информации и ряд других.
Документ разработан в соответствии с Программой совместных действий государств – членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей и является первым этапом проведения совместного социологического исследования, посвященного изучению общественного мнения о правовой защищенности граждан союзных стран в этой сфере.
Результаты исследования будут применяться для разработки решений, направленных на усиление гарантий защиты прав и интересов потребителей в ЕАЭС.
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