Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по проведению социологических исследований в сфере защиты прав потребителей в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, Государствам Союза рекомендовано учитывать подходы к проведению таких исследований для оценки уровня защищенности покупателей.

В подходах, в частности, определены цели и задачи исследований, реализуемых в ходе соцопросов. Среди задач – сбор статистических данных об уровне защищенности прав потребителей; анализ динамики показателей удовлетворенности населения уровнем такой защищенности; изучение информированности людей о правах и возможностях защиты; подготовка предложений по совершенствованию информационно-просветительской работы среди населения по вопросам защиты потребительских прав на основе использования наиболее эффективных каналов информации и ряд других.

Документ разработан в соответствии с Программой совместных действий государств – членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей и является первым этапом проведения совместного социологического исследования, посвященного изучению общественного мнения о правовой защищенности граждан союзных стран в этой сфере.

Результаты исследования будут применяться для разработки решений, направленных на усиление гарантий защиты прав и интересов потребителей в ЕАЭС.