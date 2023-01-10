Коллегия Евразийской экономической комиссии включила в состав участников систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники национальных операторов систем электронных паспортов стран Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, включение национальных операторов в перечень участников систем электронных паспортов позволяет им в полной мере осуществить возложенные на них функции. Они получают полный доступ к базе электронных паспортов, а также к реестру уполномоченных на оформление электронных паспортов органов и организаций.

Среди ключевых решений коллегии ЕЭК по данной теме – решение от 22 сентября 2015 года № 122 «Об утверждении порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники», решение от 1 сентября 2015 года № 112 «Об утверждении порядка формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств – членов ЕАЭС и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники».