Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прогнозирует, что в Украине в этом году будет собрано на 10-15% меньше зерновых и масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Приоритетными у аграриев становятся масличные культуры. Это уже заметно на примере озимого рапса, площадь посева по сравнению с предыдущим годом не уменьшилась. Также ожидаем увеличение площадей подсолнечника и сои. Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в весе, но стоимость их значительно выше по сравнению с зерновыми – в 2-2,5 раза. Поэтому, если мы говорим о физическом сборе урожая, то прогнозируем, что уменьшение будет на уровне 10-15%», – рассказал Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что в министерстве также ожидают сокращение урожайности зерна в этом году на 5%.

По словам заместителя министра, в Украине не ожидается профицит масличных. Он пояснил, что логистика масличных более выгодна, поскольку единица тонны имеет большую стоимость, а транспортировка стоит так же, как тонна зерновых. Высоцкий отметил, что именно поэтому украинские фермеры перестраиваются и планируют в этом году увеличить посевы масличных.

Он напомнил, что основная убыточность в отечественной отрасли сельского хозяйства наблюдалась весной – летом 2022 года, до открытия «зерновой инициативы».

«С открытием «зерновой инициативы» по зерновым культурам мы уже наблюдаем прибыльность. Объемы растут, стоимость логистики падает, поэтому прогнозируем не только по масличным, но и по зерновым культурам, в том числе озимой пшенице, положительные результаты в текущем году», – сказал замминистра.

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что во время весенней посевной кампании-2023 украинские аграрии сократят посевные площади минимум на 20% по сравнению с 2021 годом.