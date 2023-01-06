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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ УКРАИНЫ В 2023 ГОДУ ПЕРЕОРИЕНТИРУЮТ НА МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
10:43 09.01.2023
Посевные площади Украины в 2023 году переориентируют с зерновых на масличные культуры. Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".
"Что касается посевных площадей, то там будет переориентация. Приоритетными станут масличные культуры... Урожайность на гектар масличные имеют меньшую, потому что валовой сбор в весе дают меньший, но стоимость в 2-2,5 раза выше по сравнению с зерновыми", - сказал Тарас Высоцкий, которого цитирует Укринформ.
По его словам, кроме рапса, площади будут засевать соей и подсолнечником. Общее количество собранного урожая будет меньше на 10-15%, однако будет компенсироваться за счет более высокой стоимости.
Он подчеркнул, что масличные культуры в Украине ориентированы на экспорт.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что во время весенней посевной кампании-2023 украинские аграрии сократят посевные площади минимум на 20% по сравнению с 2021 годом.
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