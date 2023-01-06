Посевные площади Украины в 2023 году переориентируют с зерновых на масличные культуры. Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Что касается посевных площадей, то там будет переориентация. Приоритетными станут масличные культуры... Урожайность на гектар масличные имеют меньшую, потому что валовой сбор в весе дают меньший, но стоимость в 2-2,5 раза выше по сравнению с зерновыми", - сказал Тарас Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

По его словам, кроме рапса, площади будут засевать соей и подсолнечником. Общее количество собранного урожая будет меньше на 10-15%, однако будет компенсироваться за счет более высокой стоимости.

Он подчеркнул, что масличные культуры в Украине ориентированы на экспорт.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что во время весенней посевной кампании-2023 украинские аграрии сократят посевные площади минимум на 20% по сравнению с 2021 годом.