В Украине по состоянию на 6 января 2023 года уже собраны 49,5 млн т зерновых и зернобобовых культур с 10,7 млн га (93% от общей площади посевов) при урожайности 46,4 ц/га. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что аграрии уже намолотили: 22,1 млн т кукурузы на зерно при урожайности 64,8 ц/га с 3,4 млн га (81% от общей площади посевов), 158,5 тыс. т гречки (урожайность – 13, 7 ц/га) со 116 тыс. га (98%) и 101,8 тыс. т проса (урожайность – 22,8 ц/га) из 44,7 тыс. га (99%).

Также продолжается сбор подсолнечника, эта культура собрана на площади 4,8 млн га (99%) и намолочены 10,5 млн т семян при урожайности 21,7 ц/га. Уже собраны 3,7 млн т сои при урожайности 24,3 ц/га с 1,5 млн га (100%).

В министерстве напоминают, что украинские аграрии уже завершили сбор пшеницы, ячменя и гороха. Так, пшеницы намолочены 20,2 млн т при урожайности 40,5 ц/га с 4,979 млн га (100% от общей площади посевов), ячменя – 5,8 млн т при урожайности 34,7 ц/га с 1,7 млн га (100% площадей), гороха – 269 тыс. т при урожайности 22,8 ц/га со 118 тыс. га (100%).

Кроме того, завершена уборка рапса на площади 1,1 млн га (100%), намолочены 3,2 млн т семян при урожайности 28,6 ц/га.

В целом аграрии Николаевской, Одесской, Винницкой областей и Буковины завершили сбор урожая всех сельскохозяйственных культур. Сельхозтоваропроизводители Винницкой области намолотили 4 млн т зерна. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 70,9 ц/га.

По состоянию на 6 января в Украине уже накопаны 9 млн т сахарной свеклы при урожайности 501 ц/га со 180 тыс. га (99%).

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидают, что по результатам 2022 года урожай зерновых и масличных культур составит около 67 млн т.