В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тыс. новых легковых авто, что на 63% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) в Telegram-канале.

«В 2022 году в Украине было зарегистрировано 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, в отношении 2021 года рынок новых авто сократился на 63%, достигнув самого низкого уровня с начала века», - говорится в сообщении.

По итогам года, первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых автомобилей заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом году). Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 2525 регистраций.

На втором месте – Renault, продажа автомобилей которой уменьшилась на 71% – до 3975 единиц.

Третий результат у Skoda – 2829 авто (-54% от 2021 года).

На четвертом месте Hyundai - 2285 автомобилей (-52%) и замыкает пятерку лидеров Volkswagen - 2274 автомобиля (-45%).

Также в ТОП-10 рынка 2022 года попали: BMW – 1726 авто (-41% от 2021 года); Mercedes-Benz – 1669 авто (-44%); Mitsubishi – 1655 авто (-61%); Chery – 1631 авто (-65%); Kia – 1167 авто (-87%).