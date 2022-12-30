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В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ В ОНЛАЙН МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЗНЕС-ПРОВЕРОК


15:08 03.01.2023

Государственная регуляторная служба планирует перевести опыт ограничения количества проверок бизнеса в условиях военного времени на мирное, переведя большую часть из них в онлайн-режим. Для этого планируется обновить функционал Инспекционного ресурса на сумму около 5 млн грн. Об этом сообщил глава ГРС Алексей Кучер в интервью Укринформу.

«До начала полномасштабного вторжения представители бизнеса могли зайти на ресурс и получить информацию, когда будут проходить проверки, как и где. Сейчас наша цель – перевести максимальное количество проверок в онлайн-режим, ограничив общение чиновника с предпринимателем. Такое решение позволит снизить коррупционную составляющую в этом процессе. Ибо ни проверяющий, ни представитель бизнеса не смогут «решать вопрос» на местах или где-нибудь в кулуарах. Нам нужно ориентировочно 5 млн грн на обновление функционала сайта», – отметил он.

Глава ГРС уточнил, что в течение 2021 года и 10 месяцев 2022-го регуляторная служба пересмотрела 9 835 регуляторных актов, из них 3 898 – отменены или утратили силу, 1 246 – приведены в соответствие с требованиями украинского законодательства, 367 – нуждаются в пересмотре, еще 438 остаются действующими.

«Фактически с марта проверки с личным участием приостановлены. За это время их количество уменьшилось в 20 раз. И тут возникает логичный вопрос: «Случилось ли за этот период что-то критическое?». Это в определенной степени эксперимент, который показал, что бизнес может работать без дополнительной нагрузки. Разумеется, от всех контрольных мероприятий нельзя отказываться. Поэтому наше видение состоит в том, чтобы максимально минимизировать их количество. У нас уже есть опыт в условиях российской агрессии, и мы попытаемся перевести его на мирное время», - резюмировал Кучер.

Как сообщалось, в Украине планируют создать Единую государственную электронную систему разрешительных документов, которая объединит 80 различных реестров, на ведение которых государство тратит 111 млн грн ежегодно. Ее содержание будет стоить 7 млн грн.
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