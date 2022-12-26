В декабре 2022 года Украина экспортировала 7 млн т продукции агропромышленного комплекса, что на 2% меньше, чем в ноябре. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В целом в декабре 2022 года из Украины было экспортировано: 4,9 млн т зерновых культур (доля кукурузы - 63%, пшеницы - 34%, ячменя - 3%), что на 4% больше, чем в ноябре 2022 года. Экспорт масличных культур в декабре прошлого года составил 867,6 тыс. т (доля семян подсолнечника – 34%, сои – 29% и рапса – 25%), что на 34% меньше, чем в ноябре прошлого года. Украина в декабре 2022 года экспортировала 468,4 тыс. т растительного масла (подсолнечное масло - 94%, соевое - 5%), что на 9% меньше, чем в ноябре, и 505,7 тыс. т жмыха (подсолнечный жмых - 90%, соевый – 10%) – это на 48% больше, чем в ноябре.

В декабре 53% украинского аграрного экспорта было отгружено через морские порты Одесской области, а остальные – по альтернативным экспортным путям.

В ассоциации отмечают, что в данный момент не вся отгруженная в декабре продукция успела физически пересечь границу. Много продукции сейчас находится в очередях на выезд как по железной дороге, так и автомобильным транспортом, что негативно повлияет на показатели экспорта альтернативными путями в последующем месяце.

Наибольшие изменения в структуре экспорта в декабре 2022 года связаны с уменьшением экспортных отгрузок масличных культур, которые продемонстрировали падение на треть от предыдущих объемов. Это связано, прежде всего, с уменьшением объемов экспорта рапса. Выращенный в 2022 году и назначенный на экспорт рапс уже практически полностью вывезен, и до урожая в следующем году значительных отгрузок данной культуры не будет.

Ожидается, что такая тенденция позволит увеличить отгрузку других позиций. В частности, согласно результатам декабря 2022 года, увеличился экспорт жмыха из масличных культур на 163,8 тыс. т.

В Украине остается значительное количество продукции, предназначенной для экспорта, а на мировом рынке существует стабильный спрос на украинское продовольствие. При текущих объемах экспорта постепенно удается вывозить запасы выращенной продукции и частично сгенерировать валютную выручку.

В Украине цены остаются все еще низкими, и логистические затраты «съедают» всю прибыль аграриев, что, в свою очередь, ставит под угрозу посевную 2023 года.