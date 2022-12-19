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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПОДГОТОВИЛИ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РФ И БЕЛАРУСИ
11:55 19.12.2022
Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям РФ и РБ. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Продолжаем системную работу по усилению санкций. Сегодня МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, являющаяся главой санкционной группы.
Подчеркивается, что применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и РБ будет способствовать минимизации возможностей и/или рисков избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц и будет мощным сигналом для иностранных стран относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.
Также, согласно решению рабочей группы, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков РФ.
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