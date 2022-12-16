ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕЭАС «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» ВСТУПИЛИ В СИЛУ


09:40 19.12.2022

Изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции» 18 декабря 2022 года вступили в силу.

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают:

дополнение перечней межгосударственными и национальными стандартами для единых подходов к идентификации хлебобулочных и макаронных изделий, чайной продукции, хлебопекарной муки, а также дополнение межгосударственными стандартами и методиками, применяемыми для исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента на методы определения патогенных микроорганизмов, ботулинических токсинов, микотоксинов и антибиотиков в пищевой продукции;

изложение стандартов и методик в актуализированной редакции (в том числе межгосударственных стандартов, национальных стандартов Кыргызской Республики, методик выполнения измерений);

исключение некоторых позиций в связи с установленными ограничениями по срокам применения (в том числе национальных стандартов Кыргызской Республики в связи с истечением срока их действия и наличием в настоящее время межгосударственных стандартов).

Изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) внесены решениями коллегии комиссии от 14 июня 2022 года № 93 и 6 сентября 2022 года № 122.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
валюта курс
EUR 2.7106
USD 2.5543
RUB 3.9552
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7170 +0.0203
USD 2.5543 +0.008
RUB 3.9552 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7070 2.7300
USD 2.5600 2.5800
RUB 3.0000 3.9600
подробнее

Конвертация в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0670
EUR/RUB 68.4000 90.9000
USD/RUB 64.8000 84.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте