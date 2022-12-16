Изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции» 18 декабря 2022 года вступили в силу.

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают:

дополнение перечней межгосударственными и национальными стандартами для единых подходов к идентификации хлебобулочных и макаронных изделий, чайной продукции, хлебопекарной муки, а также дополнение межгосударственными стандартами и методиками, применяемыми для исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента на методы определения патогенных микроорганизмов, ботулинических токсинов, микотоксинов и антибиотиков в пищевой продукции;

изложение стандартов и методик в актуализированной редакции (в том числе межгосударственных стандартов, национальных стандартов Кыргызской Республики, методик выполнения измерений);

исключение некоторых позиций в связи с установленными ограничениями по срокам применения (в том числе национальных стандартов Кыргызской Республики в связи с истечением срока их действия и наличием в настоящее время межгосударственных стандартов).

Изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) внесены решениями коллегии комиссии от 14 июня 2022 года № 93 и 6 сентября 2022 года № 122.