Выбросы парниковых газов сократились во всех странах ЕАЭС. Такие данные приводятся в сборнике «Окружающая среда. Статистика ЕАЭС», впервые подготовленном ЕЭК.

Отмечается, что последние десять лет в странах ЕАЭС постепенно снижаются выбросы парниковых газов.

В Беларуси в конце 2020 года количество выбросов составило 88,8 млн тонн СО2-эквивалента в год и снизилось по сравнению с 1990 годом на 39%.

В Казахстане зафиксировано 342,9 млн тонн выбросов, снижение по сравнению с 1990 годом составило 11,1%.

В России количество выбросов составило 2 051,4 млн тонн и снизилось по сравнению с 1990 годом на 35,1%.

В Армении в 2019 году было зафиксировано 10 млн тонн выбросов (снижение по сравнению с 1990 годом – на 61,5%), в Кыргызстане в том же году выбросы составили 16,9 млн тонн (снижение по сравнению с 1990 годом – 40,4%).

Как следует из материала, текущие затраты на охрану окружающей среды в ЕАЭС достигли $6,8 млрд и выросли во всех странах Союза.

В 2021 году в ЕАЭС количество отходов производства и потребления достигло почти 9,6 млрд тонн и выросло на 25,2% по сравнению с 2020 годом.