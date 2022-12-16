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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ СНИЗИЛА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 39% - ЕЭК
14:14 16.12.2022
Выбросы парниковых газов сократились во всех странах ЕАЭС. Такие данные приводятся в сборнике «Окружающая среда. Статистика ЕАЭС», впервые подготовленном ЕЭК.
Отмечается, что последние десять лет в странах ЕАЭС постепенно снижаются выбросы парниковых газов.
В Беларуси в конце 2020 года количество выбросов составило 88,8 млн тонн СО2-эквивалента в год и снизилось по сравнению с 1990 годом на 39%.
В Казахстане зафиксировано 342,9 млн тонн выбросов, снижение по сравнению с 1990 годом составило 11,1%.
В России количество выбросов составило 2 051,4 млн тонн и снизилось по сравнению с 1990 годом на 35,1%.
В Армении в 2019 году было зафиксировано 10 млн тонн выбросов (снижение по сравнению с 1990 годом – на 61,5%), в Кыргызстане в том же году выбросы составили 16,9 млн тонн (снижение по сравнению с 1990 годом – 40,4%).
Как следует из материала, текущие затраты на охрану окружающей среды в ЕАЭС достигли $6,8 млрд и выросли во всех странах Союза.
В 2021 году в ЕАЭС количество отходов производства и потребления достигло почти 9,6 млрд тонн и выросло на 25,2% по сравнению с 2020 годом.
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