В декабре 2022 года Украина экспортировала в африканские страны более 1 млн т пшеницы, что составляет 25,08% от общего объема отгрузок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"За декабрь Украина увеличила поставки пшеницы в африканские страны с 24% до 25,08%, что составляет более 1 млн тонн от общего количества", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что за декабрь отгрузка продовольствия в страны, находящиеся на грани голода, выросла на 138 тыс. т.

В целом на 14 декабря в рамках "зернового коридора" из Украины вышли 554 судна с 13,9 млн т агропродукции, из которых 4 млн т пшеницы и 5,9 млн т кукурузы. За последние две недели прирост отгрузок составляет 1,6 млн т, из них 399 тыс. т пшеницы и 911 тыс. т кукурузы.

В Минагрополитики напомнили, что в среду, 14 декабря, из портов Одесской области вышли 4 судна из 69,5 тыс. т агропродукции для Азии. Среди них два танкера с 54 тыс. т подсолнечного масла для Индии.

В портах Одесской области обрабатывают 22 судна, на которые будет загружено 730 тыс. т украинской агропродукции. Еще 6 судов должны зайти в порты в ближайшее время.

В Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении "Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" еще на 120 дней. Инициатива начала работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее рамках вышло из порта Одессы 1 августа.