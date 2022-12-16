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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ФОНД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ПРИВЛЕКЛИ €61,5 МЛН


09:58 16.12.2022

В Фонд энергетической поддержки Украины, созданный для помощи украинской энергосистеме, привлечено 61,5 млн евро от 5 стран и международных организаций. Об этом сообщил директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский в интервью Укринформу.

«В начале апреля Секретариат Энергетического Сообщества по просьбе Европейской комиссии и согласованием с Министерством энергетики создал правовую основу для Фонда энергетической поддержки с целью противодействия последствиям российского вторжения. Сейчас в Фонд привлечены 61,5 млн евро от 5 стран и международных организаций», - отметил Лорковский.

По его словам, эта сумма должна увеличиться в ближайшие недели, ведь осознание потребностей Украины в энергетическом секторе возрастает.

Директор Секретариата уточнил, что средства Фонда прежде всего направлены для Укрэнерго, наиболее пострадавшего от целенаправленных обстрелов. Сейчас Министерство энергетики определяет приоритетность потребностей, которые должны быть покрыты за счет этих средств.

«В рамках Фонда поддержки энергетики Украины, которым руководит Секретариат, украинские энергетические компании сами оценивают свои потребности и подают заявки в поддержку в Министерство энергетики для проверки и определения приоритетов. Затем необходимое оборудование или топливо закупается от имени этой компании через независимого агента по закупкам», – пояснил он.

Как сообщалось, по состоянию на конец сентября оценочный ущерб, нанесенный украинскому энергетическому сектору, включая коммунальное хозяйство и централизованное теплоснабжение, составил по меньшей мере 5,9 млрд долларов.
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