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СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О ЕАЭС ПО ВВЕДЕНИЮ ЭКСТРЕННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР


10:57 15.12.2022

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил изменения в договор о Евразийском экономическом союзе по установлению на «пятерку» единого подхода к порядку введения экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в Единый перечень карантинных объектов, но представляющих фитосанитарный риск для таможенной территории Союза.

Как сообщает ЕЭК, проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС направлен Советом на внутригосударственные процедуры в странах ЕАЭС, после чего документ будет представлен главам государств для подписания.

Вступление в силу этих изменений позволит минимизировать риск возникновения барьеров во взаимной торговле государств-членов и повысить фитосанитарную безопасность таможенной территории Союза.

Кроме того, в договор включены договоренности государств-членов по принятию совместных действий в сфере защиты прав потребителей.
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