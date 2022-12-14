Совет Евразийской экономической комиссии одобрил изменения в договор о Евразийском экономическом союзе по установлению на «пятерку» единого подхода к порядку введения экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, не включенных в Единый перечень карантинных объектов, но представляющих фитосанитарный риск для таможенной территории Союза.

Как сообщает ЕЭК, проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС направлен Советом на внутригосударственные процедуры в странах ЕАЭС, после чего документ будет представлен главам государств для подписания.

Вступление в силу этих изменений позволит минимизировать риск возникновения барьеров во взаимной торговле государств-членов и повысить фитосанитарную безопасность таможенной территории Союза.

Кроме того, в договор включены договоренности государств-членов по принятию совместных действий в сфере защиты прав потребителей.