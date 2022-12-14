Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план мероприятий (дорожную карту) по переходу на регистрацию медицинских изделий согласно праву Союза.

Как сообщает ЕЭК, дорожная карта позволяет учесть все вопросы, выявленные в работе общего рынка медицинских изделий с 1 января 2022 года, и включает мероприятия уполномоченных органов страна Союза, а также совместные мероприятия с Евразийской экономической комиссией.

В мероприятия уполномоченных органов по развитию испытательной базы входят: постоянный анализ проблемных вопросов работы испытательных лабораторий (центров); подготовка предложений по мерам поддержки деятельности испытательных лабораторий (центров) и медицинских организаций (баз клинических испытаний); необходимая подготовка экспертов и инспекторов к работе по правилам Союза.

К совместным мероприятиям с комиссией относятся: обеспечение стабильного информационного взаимодействия в рамках Союза в сфере обращения медицинских изделий; дальнейшая оптимизация процедуры регистрации медицинских изделий.

Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, основная часть мероприятий должна быть завершена к концу 2023 года. Это позволит обеспечить безусловный переход на регистрацию медицинских изделий по правилам Союза после истечения переходного периода соглашения, с учетом его планируемого продления до конца 2025 года.