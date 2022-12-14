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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ДОПОЛНИЛА ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ РЯДОМ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ
09:46 15.12.2022
Решением Совета ЕЭК в Правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей госзакупок внесены важные изменения.
Как сообщает ЕЭК, перечень товаров, которые включаются в Евразийский реестр промышленных товаров для целей госзакупок на основании сертификата СТ-1 (выдается в соответствии с Правилами определения страны происхождения в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года), дополнен еще 81 видом товаров.
К ним относятся люстры, утюги, микроволновые печи, электроприборы для приготовления кофе или чая, матрасы, электрические водонагреватели, пылесосы, шлагбаумы, микроскопы и другие.
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, теперь для включения в Евразийский реестр этих товаров производитель может предоставить сертификат происхождения товара СТ-1. «Принятые сегодня дополнения существенно облегчат предпринимателям процедуру включения в евразийский реестр, что особенно важно, учитывая социальную значимость этих товаров», – отметил министр ЕЭК.
Помимо этого, решением Совета продлен срок возможности включения в Евразийский реестр промышленных товаров на основе сертификата СТ-1 для восьми позиций специальной техники до 30 июня 2023 года, для троллейбусов – до конца 2023 года, для товаров легкой промышленности и бумаги – до конца 2024 года.
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