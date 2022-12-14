Совет ЕЭК на заседании 14 декабря 2022 года принял решение о продлении до 1 апреля 2024 г. срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на дизельные двигатели для производства карьерной техники, осуществляемого ОАО «БЕЛАЗ».

Как сообщает ЕЭК, вице-премьерам также представлены предложения по механизмам финансирования совместных программ и проектов в ЕАЭС. Подготовленные предложения будут учитываться в работе над проектом Положения о разработке, финансировании и реализации совместных программ и проектов Союза, разработка которого предусмотрена Стратегией-2025.

Кроме того, рассмотрен ход работы над проектом Стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Ранее с такой инициативой выступала белорусская сторона. Совет комиссии поручил продолжить консультации.

Совет ЕЭК также принял решение дополнить Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) едиными требованиями к референтным лабораториям (центрам) в этой области. Требования позволят странам Евразийского экономического союза применять единообразные подходы к оценке функциональных способностей лабораторий, выбору из их числа центров для наделения референтными функциями. Это будет способствовать повышению достоверности результатов проводимых исследований, а также минимизирует риски введения уполномоченными органами сторон необоснованных запретов и ограничений при взаимной и международной торговле.

Кроме того, вносимые изменения предусматривают актуализацию понятийного аппарата документа и приведение в соответствие форм актов отбора образцов (проб).

Новая редакция правил вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Совет ЕЭК также дополнил Правила определения страны происхождения товаров 81 товарными позициями, включая люстры, утюги, микроволновые печи, электроприборы для приготовления кофе или чая, матрасы, электрические водонагреватели, пылесосы, шлагбаумы, микроскопы и другие.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 20 января 2023 года в Москве в очном формате.