Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут подписала распоряжение о запрете для государственной железнодорожной логистической компании Operail на перевозку российских и белорусских грузов с 1 января 2023 года.

В свою очередь в заявлении Минтранса Беларуси говорится, что это решение не повлияет на перевозку грузов по эстонской территории, поскольку в настоящий момент республика сотрудничает с госпредприятием «Эстонские железные дороги» как в двустороннем формате, так и в рамках международных железнодорожных организаций.

«Уход с рынка одного из перевозчиков не повлияет на перевозку грузов по территории Эстонии. Данное решение негативно скажется исключительно на снижении объема грузоперевозок компании Operail», - отмечается в комментарии ведомства.