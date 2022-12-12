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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
15:56 13.12.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила порядок введения в действие изменений в техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», которые вступят в силу 26 марта 2023 года.
Как сообщает ЕЭК, решение предусматривает, что декларации и сертификаты на продукцию, оформленные до вступления в силу изменений, будут действительны до окончания срока их действия. Свидетельства о государственной регистрации, выданные до вступления в силу изменений, будут действительны в течение пяти лет.
В период действия указанных документов можно будет производить и выпускать продукцию для детей и подростков в обращение. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности (срока службы).
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