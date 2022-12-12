Коллегия Евразийской экономической комиссии установила порядок введения в действие изменений в техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», которые вступят в силу 26 марта 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, решение предусматривает, что декларации и сертификаты на продукцию, оформленные до вступления в силу изменений, будут действительны до окончания срока их действия. Свидетельства о государственной регистрации, выданные до вступления в силу изменений, будут действительны в течение пяти лет.

В период действия указанных документов можно будет производить и выпускать продукцию для детей и подростков в обращение. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности (срока службы).