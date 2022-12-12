Всемирный банк планирует до конца 2022 года выделить Украине еще 1,7 млрд долл. Об этом в интервью Укринформу рассказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года", - сказала Бьерде.

Она отметила, что в целом более 50% всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.

Как сообщалось, Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах, и гарантиях доноров.