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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДО КОНЦА ГОДА ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ ЕЩЕ $1,7 МЛРД
17:15 12.12.2022
Всемирный банк планирует до конца 2022 года выделить Украине еще 1,7 млрд долл. Об этом в интервью Укринформу рассказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
"По нашим оценкам, до конца 2022 года мы выделим еще 1,7 миллиарда долларов США. Остальные средства будут выделены в начале следующего года", - сказала Бьерде.
Она отметила, что в целом более 50% всей экономической помощи, предоставленной Украине с начала войны, прошло через Всемирный банк.
Как сообщалось, Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах, и гарантиях доноров.
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