Проект соглашения о единой идентификации лиц в рамках Евразийского экономического союза обсудили на заседании профильной рабочей группы в Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, проектом документа определяются основы обеспечения единой идентификации в Союзе лиц государств-членов и иностранных лиц при трансграничном взаимодействии. Такая идентификация обеспечивается посредством присвоения уникального идентификационного номера, имеющего единую размерность и структуру и сформированного по единым правилам.

Применение уникального идентификационного номера позволит обеспечить идентификацию заинтересованных лиц (в том числе из государств, не входящих в Союз) не только в рамках одного государства, но и в рамках Союза в целом, упростить их взаимодействие с государственными органами стран ЕАЭС, сократить объем сведений при оформлении и использовании электронных документов и повысить достоверность таких сведений.

«Практическая значимость проводимой работы определяется потребностью в единой идентификации лиц в рамках Союза при формировании цифрового профиля лица и цифровой прослеживаемости движения продукции, товаров и услуг», – подчеркнул заместитель директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Микаел Беллуян.