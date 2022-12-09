Высший Евразийский экономический совет на заседании 9 декабря в Бишкеке принял решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации.

Как сообщает ЕЭК, впервые за десять лет существования Евразийской экономической комиссии будет запущен действенный механизм поддержки в этой сфере, который позволит предприятиям стран Союза реализовать значимые стратегические проекты. Он поможет эффективно продвигать инициативы бизнеса, существенно увеличить взаимные инвестиции между странами, число рабочих мест, повысить устойчивость производственных комплексов и т.д.

Ранее главы государств-членов неоднократно отмечали потребность в создании необходимых условий для развития промкооперации и появления в Союзе новых совместных предприятий и инфраструктурных проектов. Ведь без этого, по сути, невозможно ускоренное промышленное развитие ЕАЭС. А оно, в свою очередь, необходимо для формирования в странах Союза независимой, сильной экономики.

В этих целях комиссия и государства-члены предложили меры по поддержке промышленных предприятий, в частности по конкретным источникам и механизмам финансирования совместных проектов. В качестве механизма финансирования определено субсидирование из бюджета Союза процентных ставок по кредитам и займам, выданным на реализацию кооперационных проектов. Механизм рассчитан на пять лет с возможностью пролонгации.

Согласно предварительным расчетам, будет сформирован фонд в размере около 20 млн долларов США в год. Это позволит ежегодно поддерживать проекты на сумму около 16-17 млрд российских рублей.

Комиссия и союзные государства в качестве критериев при отборе проектов считают важным участие трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовую эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли, инвестиций и другое.

Для реального применения нового механизма и начала финансирования проектов кооперационного промсотрудничества решением президентов стран Союза будут внесены изменения в Договор о ЕАЭС. Ожидается, что новый формат финансирования стартует в начале 2024 года.