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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРЭНЕРГО НАПРАВИТ БОЛЕЕ €400 МЛН НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ


10:42 12.12.2022

НЭК «Укрэнерго» направит более €400 млн на приобретение необходимого оборудования для восстановления и реконструкции энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.

«Уже в скором времени «Укрэнерго» сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной россиянами. Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму €300 млн, что будет дополнено грантом от правительства Нидерландов», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В компании уточнили, что в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также кредитное соглашение между Укрэнерго и ЕБРР. Это позволит направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой устойчивости компании.

В Укрэнерго напомнили, что 9 декабря правительство также одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме €32,5 млн для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. На данный момент готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, что даст старт этому проекту. Кроме того, КМУ одобрил проект закона о ратификации изменения к Финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе (€37,5 млн).

«Мы благодарны Кабинету министров за важные решения, а нашим европейским партнерам – за твердую поддержку компании в экстремальных условиях войны и доверие, которое проявляют международные финансовые институты, предоставляя доступ к крайне важным финансовым ресурсам для возможности экстренного восстановления сетей и нормального функционирования энергосистемы», - добавили в компании.

Как сообщалось, массированные атаки на украинскую энергосистему продолжаются с 10 октября. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины вводятся почасовые и аварийные отключения электроэнергии.
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