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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


16:26 09.12.2022

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 9 декабря главы государств ЕАЭС подписали протокол, вносящий изменения в порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме на территории Союза.

Как сообщает ЕЭК, согласно новым правилам, при трансграничной покупке услуги в электронной форме на территории ЕАЭС налогообложение НДС будет происходить по месту нахождения покупателя. До этого не было общего подхода по данному вопросу, что приводило к двойному налогообложению или к ситуации, когда такая коммерческая деятельность не облагалась налогом ни в одном из государств-членов.

Кроме того, утвержденный протокол обеспечил возможность налогоплательщикам, оказывающим услуги в электронной форме покупателям на территории ЕАЭС, зарегистрироваться в государстве-члене в качестве плательщика НДС дистанционно, в упрощенном формате подавать электронную декларацию и уплачивать налог.

Также были урегулированы технические вопросы порядка налогового администрирования НДС при оказании услуг в электронной форме на территории ЕАЭС.

Протокол и перспективы развития налогового законодательства ЕАЭС в сфере электронной коммерции прокомментировал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев: «Сегодня подписан важный протокол, закрепляющий наднациональный порядок администрирования НДС при оказании налогоплательщиками услуг в электронной форме в государствах – членах ЕАЭС. Достигнутая договоренность способствует развитию конкурентной среды в этой области, еще большей экономической интеграции, а также вносит ясность для бизнеса в вопросах налогообложения НДС услуг в электронной форме на территории ЕАЭС. Отмечу, что работа в этой области еще не закончена и в настоящее время комиссия приступила к утверждению перечня услуг в электронной форме, на которые будут распространяться новые правила. Кроме того, Комиссия проводит активную работу по утверждению проекта протокола, направленного на урегулирование вопросов налогообложения НДС электронной торговли товарами между странами ЕАЭС».
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