СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССИЯ СОКРАТИТ СВОЮ ДОЛЮ В КАПИТАЛЕ ЕАБР

12:10 09.12.2022 Доля акционеров ЕАБР в составе капитала банка будет изменена. Об этом сообщил глава Евразийского банка развития Николай Подгузов. "На совете банка в конце июня был рассмотрен вопрос о снижении доли Российской Федерации и перераспределении долей в банке. Это не увеличение доли Казахстана, а пропорциональное увеличение долей в банке всех стран. Но идет переговорный процесс между акционерами… Рассчитываем, что в ближайшие недели он завершится и мы увидим новую конфигурацию состава акционерного капитала, о чем расскажут акционеры", - сообщил Подгузов.