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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПОДГОТОВИЛА ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ДЕЛОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС


14:58 08.12.2022

Евразийская экономическая комиссии подготовила доклад о состоянии делового и инвестиционного климата в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, цель доклада – выявление наилучшей практики в целях создания наиболее благоприятных условий для учреждения и ведения бизнеса и соответственно улучшения инвестиционного климата.

В докладе проведен анализ состояния делового климата, рассмотрены меры по либерализации политики регулирования предпринимательской деятельности, проанализированы международные рейтинги состояния инвестиционного климата в государствах ЕАЭС и третьих странах.

«Доклад положительно оценен бизнес-сообществом наших стран, отмечена возможность его использования потенциальными инвесторами», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

В соответствии с пунктом 1.7.1 Плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 года № 4, на основе доклада в 2023 году будут разработаны рекомендации по внедрению в государствах-членах наиболее благоприятных условий для улучшения делового и инвестиционного климата.
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