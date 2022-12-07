В январе-октябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило $139,2 млрд и увеличилось на 5,3% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Казахстане на 8,2%, Кыргызстане – на 6,7%, России – на 5,0%, Беларуси – на 3,5%.

Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, которое обусловлено ростом урожайности. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.