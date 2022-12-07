ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РАБОЧАЯ ГРУППА ОЭСР ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ ДАЛА "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" СТАТУСУ УЧАСТНИКА ДЛЯ УКРАИНЫ


12:20 08.12.2022

Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством проголосовала за предоставление Украине статуса участника этого сообщества. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram-канале.

"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала за предоставление Украине статуса участника группы. Теперь ждем финального утверждения решения комитетом внешних связей”, - написал Ермак, которого цитирует Укринформ.

Ермак пояснил, что принятое решение открывает путь Украине к самому высокому антикоррупционному стандарту в мире и к группе наиболее успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.

ОЭСР объединяет 37 развитых стран мира. Целью ее деятельности является создание лучших решений для государственной политики, способствующей экономическому процветанию, равным возможностям и благосостоянию для всех.

ОЭСР не является исключительно экономической организацией. Ее экспертиза и деятельность охватывают также вопросы регионального развития, здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, антикоррупции и т.п.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2022
валюта курс
EUR 2.5908
USD 2.4824
RUB 3.9373
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5908 +0.0096
USD 2.4824 +0.0063
RUB 3.9373 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5820 2.5990
USD 2.4750 2.4800
RUB 3.0000 3.9500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0510
EUR/RUB 65.0000 85.0000
USD/RUB 62.7000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте