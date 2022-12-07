Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством проголосовала за предоставление Украине статуса участника этого сообщества. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram-канале.

"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала за предоставление Украине статуса участника группы. Теперь ждем финального утверждения решения комитетом внешних связей”, - написал Ермак, которого цитирует Укринформ.

Ермак пояснил, что принятое решение открывает путь Украине к самому высокому антикоррупционному стандарту в мире и к группе наиболее успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.

ОЭСР объединяет 37 развитых стран мира. Целью ее деятельности является создание лучших решений для государственной политики, способствующей экономическому процветанию, равным возможностям и благосостоянию для всех.

ОЭСР не является исключительно экономической организацией. Ее экспертиза и деятельность охватывают также вопросы регионального развития, здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, антикоррупции и т.п.