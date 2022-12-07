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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РАБОЧАЯ ГРУППА ОЭСР ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ ДАЛА "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" СТАТУСУ УЧАСТНИКА ДЛЯ УКРАИНЫ
12:20 08.12.2022
Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством проголосовала за предоставление Украине статуса участника этого сообщества. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram-канале.
"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала за предоставление Украине статуса участника группы. Теперь ждем финального утверждения решения комитетом внешних связей”, - написал Ермак, которого цитирует Укринформ.
Ермак пояснил, что принятое решение открывает путь Украине к самому высокому антикоррупционному стандарту в мире и к группе наиболее успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.
ОЭСР объединяет 37 развитых стран мира. Целью ее деятельности является создание лучших решений для государственной политики, способствующей экономическому процветанию, равным возможностям и благосостоянию для всех.
ОЭСР не является исключительно экономической организацией. Ее экспертиза и деятельность охватывают также вопросы регионального развития, здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, антикоррупции и т.п.
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