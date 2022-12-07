На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 6 декабря одобрен доклад «Об итогах анализа перспективных рынков и отраслей промышленности для совместного экспорта государств – членов Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, документ определяет векторы сотрудничества в сфере промышленной кооперации и экспорта в формате стран ЕАЭС.

«Актуальность анализа и выводов доклада обусловлены необходимостью использования интеграционного потенциала Союза для поддержки и развития промышленного производства и совместного выхода наших предприятий на внешние рынки», – отметил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

В 2021 году темп роста поставок кооперационных товаров между государствами-членами превысил 38%, в рамках торговли с третьими странами составил 37%. На позитивную динамику повлияли восстановление мирового спроса и удорожание сырьевых товаров.

В структуре экспорта промежуточных (кооперационных) товаров из государств-членов в третьи страны наибольший удельный вес пришелся на продукцию металлургии (43,7%), химпрома (22,2%), деревообработки (9,2%) и изделия из бумаги (3,3%).

Таким образом, эти отрасли обладают кооперационным и экспортным потенциалом.

Также в условиях текущей экономической ситуации в мировой торговле, характеризующейся необходимостью оперативного реагирования на внешние вызовы, одним из актуальных вопросов сегодня становится переориентация экспортных логистических цепочек, в том числе на внутренний рынок Союза.

На основании экспертных подходов сформирован список «Топ-20» приоритетных для сотрудничества зарубежных партнеров. В первую десятку вошли Китай, Индия, Египет, Вьетнам, Узбекистан, ОАЭ, Бразилия, Индонезия, Мексика, Турция. Во вторую – Азербайджан, Сербия, Израиль, Монголия, Саудовская Аравия, Таиланд, Иран, Бангладеш, Сенегал, Алжир. По этим странам определены товары и отрасли промышленности, перспективные для развития экспорта и промышленного сотрудничества.

«Для усиления позиций наших стран на внешних рынках полагаем, что целесообразно принять меры для стимулирования кооперации и спроса на товары с экспортным потенциалом. Следует обратить внимание на развитие зеленых технологий в промышленности, создание условий для локализации производств на территории ЕАЭС, выявление и устранение препятствий для кооперации и экспорта, а также развитие новых механизмов по содействию сертификации промышленной продукции на внешних рынках и механизмов финансирования совместных интеграционных проектов», – подытожил Николай Кушнарев.

В докладе под кооперационными товарами понимаются товары, предназначенные для использования в процессе производства товаров и оказания услуг и полностью переносящие свою стоимость на готовую продукцию в течение одного производственного цикла. Под кооперационными поставками в докладе понимается внешняя и взаимная торговля прочими промежуточными (кооперационными) товарами, являющимися в соответствии с распределением по видам экономической деятельности продукцией обрабатывающей промышленности.