Экспорт взаимных услуг и услуг со всеми странами мира в 2021 году вырос во всех государствах – членах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, положительное сальдо торговли услугами у Армении и Беларуси.

Значительные объемы оборота услуг государств-членов приходились на транспортные, деловые поездки и телекоммуникационные услуги.

В сфере поездок значимыми партнерами для всех государств-членов (кроме Армении) являлись Турция и Объединенные Арабские Эмираты.