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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭКСПОРТ ВЗАИМНЫХ УСЛУГ ЕАЭС ВЫРОС НА 18% В 2021 ГОДУ
11:46 07.12.2022
Экспорт взаимных услуг и услуг со всеми странами мира в 2021 году вырос во всех государствах – членах Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, положительное сальдо торговли услугами у Армении и Беларуси.
Значительные объемы оборота услуг государств-членов приходились на транспортные, деловые поездки и телекоммуникационные услуги.
В сфере поездок значимыми партнерами для всех государств-членов (кроме Армении) являлись Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
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