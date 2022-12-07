Композитный дивизион Росатома «Юматекс» завершил сделку по приобретению активов американской группы Owens Corning в Беларуси и России.

Как сообщает пресс-служба компании, в состав «Юматекс» вошли предприятия по выпуску стекловолокна и изоляционных материалов во Владимирской и Тверской областях, а также подразделение в Беларуси.

«Стратегия дивизиона направлена на дальнейшее развитие передовых композитных технологий и выход в передел готовых изделий. Вошедшие в контур нашего управления предприятия — лидеры рынка в своих сегментах. Эта сделка, безусловно, ускорит масштабирование всего бизнеса и будет способствовать росту производства композитных материалов и готовых изделий из них в России», - прокомментировал сделку генеральный директор АО «Юматекс» Александр Тюнин.

Сумма сделки не раскрывается.