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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОСАТОМ ПРИОБРЕЛ АКТИВЫ АМЕРИКАНСКОЙ OWENS CORNING В БЕЛАРУСИ И РОССИИ
10:14 07.12.2022
Композитный дивизион Росатома «Юматекс» завершил сделку по приобретению активов американской группы Owens Corning в Беларуси и России.
Как сообщает пресс-служба компании, в состав «Юматекс» вошли предприятия по выпуску стекловолокна и изоляционных материалов во Владимирской и Тверской областях, а также подразделение в Беларуси.
«Стратегия дивизиона направлена на дальнейшее развитие передовых композитных технологий и выход в передел готовых изделий. Вошедшие в контур нашего управления предприятия — лидеры рынка в своих сегментах. Эта сделка, безусловно, ускорит масштабирование всего бизнеса и будет способствовать росту производства композитных материалов и готовых изделий из них в России», - прокомментировал сделку генеральный директор АО «Юматекс» Александр Тюнин.
Сумма сделки не раскрывается.
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