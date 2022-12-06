Коллегия Евразийской экономической комиссии 6 декабря утвердила Порядок совершения таможенных операций, связанных с измннением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, которая используется при декларировании товаров для личного пользования, перемещаемых в качестве экспресс-грузов.

Как сообщает ЕЭК, на практике зачастую возникает необходимость изменения или дополнения сведений, заявленных в таможенной декларации, до или после выпуска товаров. Инициатором таких изменений может являться как лицо, осуществляющее таможенное декларирование, так и таможенный орган, реализующий таможенный контроль.

«Утвержденный порядок предусматривает конкретный алгоритм действий экспресс-перевозчика и должностных лиц таможенных органов, сроки и случаи внесения изменений в декларацию», – отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

Проект является логическим продолжением проводимой таможенным блоком Комиссии комплексной работы по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов и формированию современной правовой базы по этому вопросу.

Решением коллегии комиссии от 16 октября 2018 года № 158 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием пассажирской таможенной декларации» утверждены форма и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, и определены условия ее применения.

Этот документ используется для таможенного декларирования товаров для личного пользования, доставляемых в качестве экспресс-грузов в адрес физических лиц.

Работа по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов проводится в рамках профильной рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию с участием представителей госорганов и бизнес-сообщества.