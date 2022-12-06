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ЕЭК ПРОДЛИЛА НА ПЯТЬ ЛЕТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ


17:01 06.12.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Украины, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 25 июня 2021 года в связи с истечением срока действия применяемой меры.

Расследование велось на основании заявления таких производителей товара из ЕАЭС, как АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод. Заявление было также поддержано предприятием ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и Аксуским заводом ферросплавов – филиалом АО «ТНК «Казхром».

Анализ полученной информации позволил сделать заключение о возможности возобновления демпингового импорта товара и причинения ущерба отрасли экономики Союза при прекращении действия антидемпинговой меры.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года № 58 с 28 октября 2016 года в отношении ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС ферросиликомарганца из Украины установлена антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в размере 26,35% от таможенной стоимости. На период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры продлено решением коллегии ЕЭК от 24 августа 2021 года № 108.
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