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ЕАБР НАРАСТИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЗАХСТАНСКИЕ ПРОЕКТЫ В 2022 ГОДУ


16:09 06.12.2022

ЕАБР в 2022 году нарастил инвестиции в проекты в Казахстане до $1,2 млрд долларов США, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов во время встречи с премьер-министром Казахстана, председателем Совета ЕАБР Алиханом Смаиловым.

По его словам, в следующем году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще порядка $1,1 млрд. Всего до 2026 года на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено $3,8 млрд.

«Динамика 2022 года и прогноз на 2023 год позволяют говорить о том, что пятилетний план инвестиций может быть выполнен в более короткие сроки. В будущем году приоритетами финансирования станут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей», - сказал Николай Подгузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, вовремя встречи стороны обсули предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на 2023 год, в том числе по реализации инвестиционных проектов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) ― международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 16 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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