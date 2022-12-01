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ЕЭК ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ЕАЭС


17:17 02.12.2022

Проект Концепции формирования общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического союза впервые представили на заседании рабочей группы в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии 1 декабря.

Как сообщает ЕЭК, документ состоит из 14 разделов и включает цели, задачи, принципы, механизмы, этапы формирования общего биржевого рынка товаров и обеспечение его функционирования и другие положения.

Как отмечается в проекте, формирование общего биржевого рынка товаров Союза осуществляется в целях формирования цивилизованной торговли на рынке ЕАЭС с применением инструментов транспарентного ценообразования, стимулированием дальнейшего развития добросовестной конкуренции и устранением различных препятствий в торговле товарами на общем биржевом рынке Союза. Это будет способствовать обеспечению недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств-членов ЕАЭС.

«Ценообразование на общем биржевом рынке товаров Союза формируется на основании рыночных механизмов и добросовестной конкуренции. С целью обеспечения прозрачности ценообразования формируются объективные ценовые индикаторы биржевого и внебиржевого рынка, наряду с механизмами сбора и обработки информации о договорах биржевого и внебиржевого рынка. Принципы ценообразования являются общими независимо от принадлежности субъектов хозяйствования тому или иному государству-члену», - говорится в проекте концепции.

Совещание экспертов по обсуждению проекта концепции пройдет 22 декабря текущего года.

Рабочая группа по вопросам формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС была создана в апреле 2021 года. В нее вошли представители уполномоченных органов стран Союза, бирж и производителей биржевых товаров государств-членов, а также представители ЕЭК.

Формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025. Концепцию формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС планируется утвердить до 30 сентября 2023 года, программу его развития - до 31 декабря 2024 года.

В сентябре Коллегия ЕЭК одобрила доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в ЕАЭС.
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