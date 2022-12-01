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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МЯСНИКОВИЧ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ФОРСИРОВАТЬ В ЕАЭС СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ
12:58 02.12.2022
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) целесообразно форсировать создание собственной финансовой системы на базе национальных валют. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на X Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива», который начал свою работу 1 декабря в Санкт-Петербурге.
«Необходимо сконцентрировать коллективные усилия на новых перспективных направлениях интеграционного сотрудничества в ЕАЭС, – отметил Михаил Мясникович. – Достижение технологической независимости возможно только посредством объединения промышленного, торгового и банковского потенциалов государств – членов. Заинтересованное проектное сотрудничество бизнеса, создание совместных компаний и повышение наукоемкости базовых отраслей промышленности – это основа успешного будущего нашего Союза».
Он полагает, что с учетом трансформации мировой финансовой системы в ЕАЭС целесообразно форсировать создание собственной финансовой системы на базе национальных валют. Необходимо стремиться к объединению потенциалов платежной и расчетной систем ЕАЭС, БРИКС и ШОС.
По мнению Михаила Мясниковича, кардинальных изменений требует транспортная сфера. Комиссия предлагает формирование единого каркаса евразийского макрорегиона путем реализации транспортно-логистического мегапроекта, что включает в себя решение ряда ключевых задач. Это синхронизированное развитие конкретных международных транспортных коридоров в ЕАЭС и ШОС, цифровизация транспортных коридоров и маршрутов Большой Евразии, создание единой системы таможенного транзита в евразийском макрорегионе по типу «5+».
«Убежден, что участники форума внесут существенный вклад в продвижение перспективных идей евразийской интеграции и более полное раскрытие потенциала созидательного сотрудничества на благо укрепления нашего Евразийского экономического союза», – резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.
Как сообщает ЕЭК, форум является одной из главных конгрессных площадок для ведения диалога по проблемам и перспективам евразийской интеграции. Мероприятие традиционно организуется Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. В работе Форума принимают участие представители органов власти стран Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии, ученые и эксперты из ведущих евразийских вузов, бизнес-сообщества, представители блоков промышленности и АПК, интеграции и макроэкономики ЕЭК.
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