ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЯСНИКОВИЧ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ФОРСИРОВАТЬ В ЕАЭС СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ


12:58 02.12.2022

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) целесообразно форсировать создание собственной финансовой системы на базе национальных валют. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на X Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива», который начал свою работу 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«Необходимо сконцентрировать коллективные усилия на новых перспективных направлениях интеграционного сотрудничества в ЕАЭС, – отметил Михаил Мясникович. – Достижение технологической независимости возможно только посредством объединения промышленного, торгового и банковского потенциалов государств – членов. Заинтересованное проектное сотрудничество бизнеса, создание совместных компаний и повышение наукоемкости базовых отраслей промышленности – это основа успешного будущего нашего Союза».

Он полагает, что с учетом трансформации мировой финансовой системы в ЕАЭС целесообразно форсировать создание собственной финансовой системы на базе национальных валют. Необходимо стремиться к объединению потенциалов платежной и расчетной систем ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

По мнению Михаила Мясниковича, кардинальных изменений требует транспортная сфера. Комиссия предлагает формирование единого каркаса евразийского макрорегиона путем реализации транспортно-логистического мегапроекта, что включает в себя решение ряда ключевых задач. Это синхронизированное развитие конкретных международных транспортных коридоров в ЕАЭС и ШОС, цифровизация транспортных коридоров и маршрутов Большой Евразии, создание единой системы таможенного транзита в евразийском макрорегионе по типу «5+».

«Убежден, что участники форума внесут существенный вклад в продвижение перспективных идей евразийской интеграции и более полное раскрытие потенциала созидательного сотрудничества на благо укрепления нашего Евразийского экономического союза», – резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, форум является одной из главных конгрессных площадок для ведения диалога по проблемам и перспективам евразийской интеграции. Мероприятие традиционно организуется Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. В работе Форума принимают участие представители органов власти стран Евразийского экономического союза, Евразийской экономической комиссии, ученые и эксперты из ведущих евразийских вузов, бизнес-сообщества, представители блоков промышленности и АПК, интеграции и макроэкономики ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
валюта курс
EUR 2.5142
USD 2.4336
RUB 3.9841
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5300 2.5550
USD 2.4430 2.5450
RUB 3.0000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0350 1.0500
EUR/RUB 64.0000 78.0000
USD/RUB 61.2000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте