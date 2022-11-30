Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года составил 97,7%, с декабрем 2021 года – 99,3%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года по ЕАЭС прирост цен отмечался по видам деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» на 6,3%, «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 5% и в обрабатывающей промышленности – на 1,9%.

При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены производителей снизились на 10,8%.