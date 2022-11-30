|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ЕАЭС СНИЗИЛИСЬ В ОКТЯБРЕ НА 2,3%
17:27 30.11.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года составил 97,7%, с декабрем 2021 года – 99,3%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года по ЕАЭС прирост цен отмечался по видам деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» на 6,3%, «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 5% и в обрабатывающей промышленности – на 1,9%.
При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены производителей снизились на 10,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
Курсы в банках
на 30.11.2022
Конвертация в банках
на 30.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте