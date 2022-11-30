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УКРНАФТА ВОЗОБНОВИЛА ТОРГИ ГАЗОМ НА УЭБ ПОСЛЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА


13:40 30.11.2022

После трехлетнего перерыва ОАО "Укрнафта" реализовало на Украинской энергетической бирже 100 тыс. кубометров газа. Об этом сообщает УЭБ.

"Вчера, 29 ноября, после трехлетнего перерыва, Укрнафта снова была инициатором позиций на продажу природного газа на УЭБ (за исключением продажи газа собственной добычи по регулируемым ценам). Компания предлагала природный газ в ПХГ с передачей в декабре", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Согласно информации, стартовая цена ресурса составила 25 416,70 грн. за 1 тыс. кубометров (без НДС). Предложение Укрнафты заинтересовало 7 компаний, и по результатам аукциона реализовано 100 тыс. кубометров "голубого топлива" по средневзвешенной цене 25000 грн./тыс. куб. м без НДС.

Как сообщалось, 7 ноября активы ОАО "Укрнафта" были переданы в управление Министерства обороны. В компании сменилось руководство: Сергей Корецкий сменил Олега Геза в должности директора.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владели компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществлял операционный контроль над Укрнефтью с февраля 2003 года.
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