Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении металлопроката с полимерным покрытием из КНР до 15 сентября 2023 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен истечь 22 января 2023 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.

Сведения, представленные в заявлении, позволили сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием из КНР и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. Как отметили в торговом блоке ЕЭК, по результатам рассмотрения заявления 16 сентября этого года начато повторное антидемпинговое расследование.

Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Антидемпинговая пошлина в отношении металлопроката с полимерным покрытием из КНР, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, установлена решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2012 года № 49. Действие меры продлено решением коллегии ЕЭК от 23 января 2018 года № 14. Размеры ставок антидемпинговой пошлины в настоящий момент составляют от 6,98 до 20,20% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя.