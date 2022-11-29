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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ НА САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ


16:45 29.11.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок оформления электронных паспортов на самоходные машины и другие виды техники, а также в порядок формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей транспортных средств, осуществляющих оформление электронных паспортов на самоходные машины.

Как сообщает ЕЭК, для производителей отдельных видов самоходных машин, не являющихся объектами регулирования союзных технических регламентов и не предназначенных для использования на дорогах общего пользования (аэродромные машины, самоходные лесные мульчеры, ратраки и внедорожные большегрузные транспортные средства), продлили до 31 декабря 2023 года возможность оформлять электронные паспорта на свою продукцию при отсутствии обязательного документа об оценке соответствия.

Изменения подготовлены комиссией на основании предложений государств-членов ЕАЭС и направлены на урегулирование вопросов заполнения электронных паспортов отдельных видов самоходных машин, до их включения в область применения технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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