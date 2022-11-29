Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечни стандартов к вступающему в силу с 1 января 2023 года техрегламенту ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

Как сообщает ЕЭК, в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение техрегламента, включено 76 стандартов, из них 30 межгосударственных и 46 национальных (государственных) стандартов стран ЕАЭС.

В перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента, включено 266 документов. Среди них 165 межгосударственных стандартов, 63 национальных (государственных) стандарта, а также 38 аттестованных методик (включенных до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в указанный перечень).

Перечни стандартов разработаны Комиссией совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.

Решение коллегии ЕЭК вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.