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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ Е-ГРИВНИ
11:06 29.11.2022
Национальный банк представил проект концепции цифровой гривни, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривни. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Цифровая гривня - это ее электронная форма, эмитентом которой является Национальный банк. Использование е-гривни, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и т.д. НБУ открыл проект е-гривни в сентябре прошлого года, чтобы изучить целесообразность ее широкомасштабного выпуска в Украине.
Сейчас НБУ прорабатывает такие возможные варианты использования е-гривни, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:
для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег: для осуществления целевых соцвыплат, снижения расходов бюджета на контроль целевого использования средств, а также использования технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от обстоятельств;
для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей.
Национальный банк продолжает прорабатывать проект концепции е-гривни с участниками платежного рынка, участниками рынка виртуальных активов и государственными органами. По результатам обработки регулятор разработает финальную концепцию е-гривни.
По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, внедрение е-гривни может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности и усиление монетарного суверенитета государства, а также усилить способность регулятор поддерживать ценовую и финансовую стабильность.
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