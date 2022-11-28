Национальный банк представил проект концепции цифровой гривни, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривни. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Цифровая гривня - это ее электронная форма, эмитентом которой является Национальный банк. Использование е-гривни, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов и т.д. НБУ открыл проект е-гривни в сентябре прошлого года, чтобы изучить целесообразность ее широкомасштабного выпуска в Украине.

Сейчас НБУ прорабатывает такие возможные варианты использования е-гривни, от которых будут зависеть ее дизайн и основные характеристики:

для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег: для осуществления целевых соцвыплат, снижения расходов бюджета на контроль целевого использования средств, а также использования технологии смартконтрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от обстоятельств;

для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей.

Национальный банк продолжает прорабатывать проект концепции е-гривни с участниками платежного рынка, участниками рынка виртуальных активов и государственными органами. По результатам обработки регулятор разработает финальную концепцию е-гривни.

По словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, внедрение е-гривни может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности и усиление монетарного суверенитета государства, а также усилить способность регулятор поддерживать ценовую и финансовую стабильность.