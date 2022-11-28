Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Изменения касаются вопросов установления единых для стран ЕАЭС требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам.

Как сообщает ЕЭК, к шоколаду относят горький, темный, обыкновенный, сладкий, молочный, экстрамолочный, белый шоколад, шоколад с начинкой и шоколад в порошке; к шоколадным изделиям – кондитерские изделия, которые содержат 25% и более отделяемой составной части шоколада от общей массы изделия; к какао-продуктам – какао тертое, масло какао, какао-порошок, какао-крупку и какао-жмых.

По новым обязательным требованиям шоколад, выпускаемый в обращение в ЕАЭС, должен содержать 35% и более общего сухого остатка какао, в том числе 18% и более масла какао.

Для производства шоколада не допускается использовать животные жиры, за исключением молочного жира, но допускается использовать эквиваленты масла какао и (или) улучшители масла какао SOS-типа, суммарная массовая доля которых в шоколаде не должна превышать 5%.

Для производства шоколада и какао-продуктов не допускается использовать ароматизаторы, которые имитируют вкус и (или) аромат шоколада или какао-продуктов. Для производства молочного, экстрамолочного и белого шоколада не допускается использовать ароматизаторы, которые имитируют вкус и (или) аромат молока или сливок, молоного жира.

Шоколад с начинкой должен содержать 25% и более отделяемой от начинки наружной части шоколада. При этом к шоколаду с начинкой не относятся хлебобулочные (в том числе сдобные) изделия, мучные кондитерские изделия и мороженое, покрытые шоколадом.

Изменения в техрегламент будут способствовать насыщению потребительского рынка качественной продукцией.

Разработчик документа – Белорусский государственный концерн пищевой промышленности («Белгоспищепром»). Требования к шоколаду гармонизированы с международными стандартами Кодекса Алиментариус.

Документ вступит в силу через 210 дней с даты официального опубликования.