АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) планирует осуществить тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко в еженедельной информационно-аналитической программе Укринформа "Насправді".

"Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. <...> Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен", - сказал Бутенко.

Он пояснил, что те поставки электроэнергии из Европы, которые ЭКУ уже осуществила, не являются коммерческими, а именно тестовыми. Они необходимы для того, чтобы убедиться в технической способности энергосистемы осуществлять импорт по необходимости.

Гендиректор ЭКУ сообщил, что сейчас Украина может импортировать 500-600 МВт электроэнергии – для сравнения, это около половины потребности в потреблении Киева. Однако из-за разницы в ценах на электроэнергию в Европе и Украине коммерческий импорт нуждается в финансовой поддержке.

"Насколько мне известно, Укрэнерго, наш системный оператор, отрабатывает возможные подходы, чтобы возможно было не только технически, но и коммерчески обеспечить импорт тогда, когда он потребуется для стабилизации энергосистемы", - прокомментировал Бутенко.

По его словам, технически Украина может импортировать электроэнергию из Словакии и Румынии.

Как сообщалось, ЭКУ впервые провела тестовый импорт электроэнергии 27 октября. Второй тестовый импорт состоялся 19 ноября.

АО "Энергетическая компания Украины" – государственный трейдер на рынке электроэнергии. Компания осуществляет сделки по покупке, продаже, поставке и рыночной оптимизации потребления электроэнергии для коммерческих потребителей.