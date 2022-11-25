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СОВЕТ ЕЭК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА»


12:01 28.11.2022

Изменениями в технический регламент Союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» уточнена возможность выдачи сертификата соответствия на продукцию, составные части которой подлежат подтверждению соответствия требованиям техрегламента, при условии, что эти составные части также прошли соответствующую процедуру.

Как сообщает ЕЭК, одновременно до 31 декабря 2023 года допускается выпуск в обращение роликовых (кассетного типа) подшипников качения для букс локомотивов и моторвагонного подвижного состава при наличии у них сертификатов соответствия на основании проведения стендовых испытаний в объеме не менее половины условного пробега с последующей их подконтрольной эксплуатацией до достижения пробега в полном объеме.

Кроме того, Совет ЕЭК рассмотрел отчет коллегии комиссии о мониторинге хода выполнения плана разработки технических регламентов ЕАЭС и изменений к ним.

Для дальнейшей реализации плана разработки и активизации работы стран ЕАЭС распоряжением Совета ЕЭК определены меры по исполнению плана.
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