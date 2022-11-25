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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
09:57 28.11.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение, которое предусматривает прекращение обязанности по уплате таможенных платежей, возникшей ранее в отношении товаров, находящихся на временном хранении, при совершении с такими товарами таможенных операций, связанных с декларированием либо убытием с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, решение позволит обеспечить принцип однократного обложения таможенными платежами товаров, ввезенных в Союз, окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.
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