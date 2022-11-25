Совет Евразийской экономической комиссии принял решение, которое предусматривает прекращение обязанности по уплате таможенных платежей, возникшей ранее в отношении товаров, находящихся на временном хранении, при совершении с такими товарами таможенных операций, связанных с декларированием либо убытием с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, решение позволит обеспечить принцип однократного обложения таможенными платежами товаров, ввезенных в Союз, окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.