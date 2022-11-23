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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ЗАВЕРШАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ПАКЕТА ПОПРАВОК В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС
09:52 24.11.2022
На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максата Мамытканова согласован пакет поправок, которые войдут в проект первого комплексного протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, эти изменения являются приоритетными для государств-членов в таможенной сфере. Они помогут урегулировать ряд проблемных вопросов, связанных с применением Таможенного кодекса, упростить и ускорить прохождение грузов через таможенную границу Союза, установить особенности совершения таможенных операций для отдельных категорий товаров.
Такими вопросами, в частности, являются порядок перемещения через таможенную границу контейнеров, осуществление транзитных и каботажных перевозок, применение таможенных процедур таможенного склада, свободной таможенной зоны и свободного склада.
Обсудив отдельные, пока не до конца согласованные вопросы, члены рабочей группы одобрили направление первого комплексного Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС на правовую экспертизу и затем – на внутригосударственное согласование.
Рабочая группа по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе создана распоряжением коллегии ЕЭК от 15 сентября 2020 года № 125 для обсуждения и принятия решений по концептуальным вопросам совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС, требующим реализации в регулирующих таможенные правоотношения международных договорах в рамках Союза
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