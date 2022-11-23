На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе под председательством министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максата Мамытканова согласован пакет поправок, которые войдут в проект первого комплексного протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, эти изменения являются приоритетными для государств-членов в таможенной сфере. Они помогут урегулировать ряд проблемных вопросов, связанных с применением Таможенного кодекса, упростить и ускорить прохождение грузов через таможенную границу Союза, установить особенности совершения таможенных операций для отдельных категорий товаров.

Такими вопросами, в частности, являются порядок перемещения через таможенную границу контейнеров, осуществление транзитных и каботажных перевозок, применение таможенных процедур таможенного склада, свободной таможенной зоны и свободного склада.

Обсудив отдельные, пока не до конца согласованные вопросы, члены рабочей группы одобрили направление первого комплексного Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС на правовую экспертизу и затем – на внутригосударственное согласование.

Рабочая группа по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе создана распоряжением коллегии ЕЭК от 15 сентября 2020 года № 125 для обсуждения и принятия решений по концептуальным вопросам совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС, требующим реализации в регулирующих таможенные правоотношения международных договорах в рамках Союза